宏碁(2353)今宣布與高雄市政府共同邀請「藍色經濟」創始人剛特·鮑利（Dr.Gunter Pauli）及其藍色創新實驗船MS Porrima至高雄港停泊，宣揚透過「向海學習」認識科技、接近科技、並且深入了解現在和未來的科技創新如何為台灣的永續經營帶來助益。MS Porrima為第一艘靠太陽能環行世界的船舶，此次環球航程第四次啟航，自大阪出發，以台灣作為本次為期四年環球航程的首站，透過此行來到四面環海的台灣，希望喚起國人對於海洋汙染、海洋資源永續的重視，也希望啟發創業家打造新的商業模式。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮先生表示：「宏碁一貫的企業精神與宗旨，是打破『人與科技的藩籬』，致力於提供科技與人才的培育，希望透過更多有意義的行動，讓台灣民眾認識科技、接近科技。非常榮幸，本次我個人、與宏碁公司能夠邀請綠能、海洋永續的產、學、研代表，同時是『藍色經濟』創始人，也是我的好友Dr. Gunter Pauli特別航行來台，並且將這艘綠能永續的國際實驗船MS Porrima，展現在國人面前，希望透過他對現況的諸多創新辦法，能夠在這個瞬息萬變的時代，啟發新一代科學家、創業家、以及在台灣的產、官、學各界。」

宏碁董事長暨執行長陳俊聖先生強調：「宏碁集團向來非常重視環保、永續等相關的議題。我也很高興宣布在『向海學習』的議題上宏碁已付諸實際實踐，旗下商用筆電TravelMate Vero已於部分零件採用海廢回收塑膠（Ocean Bound Plastic），並在2022年擴大將海廢回收塑膠導入產品線。本次，很榮幸宏碁能夠作為『藍色創新希望之船』來台的共同主辦單位，以行動推動永續的精神，持續漸進的優化循環經濟，創造產業、社會與環境的共存共榮。」

MS Porrima為一艘實驗性的零排放環保船舶，全球唯一36米雙體船造型，集結許多創新綠能科技，利用再生能源，如太陽能、人工智慧風箏以及從海水分解氫氣航行。MS Porrima搭載許多未來性趨勢技術：能透過微流體技術捕捉海洋中的奈米塑膠顆粒；帶有氣泡的新捕魚技術能模仿鯨魚和海豚，僅捕捉公魚讓生態得以永續；從海水分解飲用水與氫氣；3D視覺系統可以看見水下世界。

MS Porrima受宏碁與高雄市政府之邀，於1月2日抵達高雄港，此次停靠將運送文化部補助雲林故事館轉譯在地知識，由大禾竹藝工坊與比利時建築師共同設計的「竹子組合屋模型」致贈義大利米開朗基羅·皮斯托萊托（Michelangelo Pistoletto）博物館，象徵透過「藍色經濟」亦能串起海洋與陸地、東方與西方在減碳環保、循環經濟的合作。

高雄市長陳其邁特別指出：「高雄市是台灣最重要的港灣城市，也是重要的國際商港。環保永續的議題向來為社會各界所重視，且涵蓋的議題非常廣泛，而高雄就地利之便，更應該由海洋著手，對於如何透過科技循環善用、保護海洋資源，我們期待能夠做的更多。因此，很難得有機會邀請到Dr. Pauli帶著MS Porrima來到港都。代表高雄市政府，我在此誠摯歡迎您遠道而來，也感謝此行您所為高雄帶來『向海學習』的重要一課。」