由美國商務部主辦，被全球科技新創公司視為前進美國拓展商機最佳管道的「SelectUSA TECH」活動，2月17日將在台北舉辦台灣代表隊選拔，高雄先行舉辦首場說明會，吸引近30家新創公司到場，爭取成為台灣隊直通美國華盛頓上台發表行銷產品，打開美國巿場大門機會。

高雄經發局7日指出，SelectUSA是美國聯邦政府於2011年開始成立的計畫，包含「SelectUSA Summit」（選擇美國投資高峰會）和「SelectUSA Tech」（新創企業選拔）兩大活動，由美國商務部主導執行，提供投資資訊、工具和平台，推動外商在美直接投資，以增加全球企業於美國的投資規模，提高就業機會並促進經濟發展為目的，今年預計6月26日至29日在美國華盛頓D.C.舉辦。

AIT高雄分處長禹道瑞在高雄首場說明會致詞表示，去年SelectUSA Tech舉辦，在各國代表團人數及競賽表現都非常突出，盼透過此次說明的教育與交流，邀請更多台灣新創參與。

禹道瑞指出，SelectUSA是美國政府重要的招商計畫，活動舉辦期間包含總統、內閣部長、各州代表、金融機構及創投生態圈等重要人士都會出席，與來自世界各地的企業交流，幫助業者更了解美國的投資情況。

高雄經發局長廖泰翔肯定AIT的行動力，能在2021年11月拜會後，短短兩個月，就於6日在高雄舉辦SelectUSA Tech說明會，並邀請到多家美國的創投及新創公司參與。

廖泰翔指出，去年開始，高雄新創界有許多發展，包括運用Clubhouse邀請一卡通、新創肚肚等在地新創交流討論，後續也陸續舉辦實體座談，匯聚高雄新創能量，社群逐漸成形。

他說，去年中央宣布投入百億在亞灣打造「5G AIoT創新園區」，中央級新創園區「亞灣新創園」也正式在高軟園區成立，目前已有7家國際加速器、42家新創團隊進駐。

廖泰翔強調，南部有不少軟體新創，具有可在世界各地做市場開發的優勢，等於是落腳在高雄、但市場放眼全世界，目前就有Amazon.com前十大的賣家落腳高雄，顯見高雄挾高生活品質、低生活成本及氣候優勢吸引創業家在地生活。

加上南部也是製造業重鎮，具軟硬體整合開創新服務或品牌加值先天條件，廖泰翔表示，未來，高市府也將持續與AIT及Amazon、Microsoft等重要的平台業者合作，打造新創大南方的品牌及產業鏈。