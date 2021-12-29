2021年進入倒數，台北市當天將於市府前廣場舉行跨年晚會，向來吸引大批民眾共襄盛舉，台北捷運公司為此祭出42小時不收班，規畫「2線進場、3線離場」疏散路線，並媒合20餘位印尼、越南及菲律賓籍志工，提供多語交通疏導；北捷員工也循傳統組成「潮天團」，在重點車站大跳熱舞，緩解旅客排隊等候情緒。

今年跨年時間點落在放假日，預估人潮會較去年少，但疏運計畫必不可少。台北捷運公司將從12月31日6點營運至明年1月1日24點，連續營運42小時，跨年當日下午3時過後不開放自行車及大型寵物車搭乘捷運，晚間7時開始以最密班距行使，板南線最短2分鐘1班、淡水信義線3分鐘1班並延駛至象山站。

北捷今年推「2線進場、3線離場」，進場時建議搭乘板南線或淡水信義線，散場時則避開市政府站、台北101站候車人潮，改至板南線國父紀念館、淡水信義線信義安和、松山新店線南京三民等3線離場，也可運用「台北捷運GO」 App，即時掌握車廂、路線擁擠度。

北捷還訂出「加、分、提、前、走」5字口訣提醒旅客，記得要預先「加」值電子票證或購買單程票、「分」線搭乘前往、「提」早出門、在會場「前」站（國父紀念館站或信義安和站）下車、散場時多「走」幾步，到鄰近車站搭車或搭接駁公車。

由於往年跨年結束後捷運站都會湧入大量旅客，不少民眾會因等待過久感到不耐，北捷為此於2012年推出「潮天團」，團員游車站站長、副站長等人組成，團隊每年都會為了跨年輸運任務勤練歌藝、蒐集冷笑話，用輕鬆幽默方式陪伴跨年排隊進站搭捷運的人潮。

北捷指出，潮天團今年鎖定捷運市政府站、台北101／世貿站、象山站、國父紀念館站等4個主要車站的7個出口制高點，在車站人潮管制時靠說學逗唱，以及隨機發送神秘小禮物，用歡笑緩解旅客排隊情緒。

此外，北捷今年同樣推出外語交通疏導服務，現已媒合了20餘位印尼、越南及菲律賓籍志工協助，未來將在台北車站、台北101／世貿站、象山站、市政府站等重點車站，用外語提供移工交通疏導。