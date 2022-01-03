屏東縣一對情侶欲補過跨年假期，2日晚間入住台南一家高檔大飯店，兩人因故吵架，3日清晨5時駕車返家，在中西區忠義路與民生路口遇警盤查，渾身酒味的蔡姓男子拒絕酒測，下車時車子一度往前衝撞，引起警方拔槍制止，事後查獲副駕駛座的謝姓女子身上還有K他命與大麻毒品，將女子依照毒品罪嫌，男子依照妨害公務罪嫌一併移送台南地檢署偵辦。

35歲蔡男在屏東一處黃昏市場工作，謝姓女友從事網拍，兩人因為跨年假期工作繁忙，無暇約會，2日晚間9時才相約到台南補過跨年假期，入住中西區一家高檔飯店。

兩人原本要在飯店內好好度過假期，蔡男徹夜飲酒，欲與謝女親熱，卻逢女方月事來臨拒絕，兩人因此大吵，女方怒稱要回家，提前在3日清晨5時許退房離開。

原本浪漫的飯店約會泡湯，兩人在車上持續爭執，謝女半路下車，蔡男停車勸說時，警方見他車輛違停路邊，上前盤查。

警員聞到蔡男全身酒氣，欲實施酒測，蔡男表明拒測，蔡男下車時一度又衝回車上，警員以為他要逃走，立即拔槍喝令下車。

蔡男事後辯稱，下車時因忘記排檔仍為前進檔，見車子失控往前行駛，差點衝撞到攔檢的警車，他又上車停住車輛，才會使警員以為他要跳上車逃離兼衝撞員警。

儘管蔡男大喊誤會，員警隨即在謝女身上盤查到K他命與大麻，將他依照妨害公務、謝女依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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