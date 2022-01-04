艾男找回皮夾，開心地與員警合照留念。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

2021年的最後一天，28歲的菲律賓籍艾姓男子與朋友相約至台中火車站參與跨年活動，卻在下車許久後才發現皮夾掉落計程車上，讓他難過得興致全失，轉往派出所求助。員警協助調閱監視器以車追物，然因跨年活動人、車潮眾多，員警耗費3個小時，終於順利聯繫上計程車司機，尋回艾男的皮夾。他見到失而復得的寶貝不禁又驚又喜，不斷感謝員警讓自己新的一年有好的開始，開心地與員警合照留念。

菲律賓籍的艾姓男子在2021年的最後一天，與2位友人一起至台中火車站參加首度舉辦的跨年活動，活動前準備買飲料時，他翻遍背包卻怎樣都摸不到自己的皮夾，頓時心涼了半截，左思右想自己應該是將皮夾不小心遺落在計程車上，偏偏自己未記下計程車的車牌號碼，趕緊跑到最近的派出所求助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警林其賢、黃繼興獲報後，立即陪著艾男耐心調閱監視器找車追物，然因跨年活動人、車潮眾多，時間就這樣逐漸流逝，轉眼間2022年到來，艾男和員警一起在派出所跨年，聽見外面的煙火聲不斷，他卻一點都開心不起來，嘟囔說著：「BAD NEW YEAR！」

直到凌晨1點多，員警成功確認艾男所搭乘的計程車，進而聯繫上司機，也順利在車上發現艾男的皮夾，聽到這個好消息後，讓他終於綻放笑容，放下心中的大石頭。領回皮夾時，更感動到眼眶泛淚，開心與員警合照紀念，他說，自己絕對不會忘記曾在國外的派出所跨年，非常感謝員警的協助，讓自己的2022年有了好的開始。