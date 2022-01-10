家住台北34歲沈姓女子日前與母親南下前往台中散心，4日入住台中市北區某旅館，深夜時刻沈女突然舊疾復發幻想遭人追殺，逃離旅館，陳母房內等候一晚，深怕女兒遭遇危險趕緊報警，員警循線調閱監視器，最後在一中商圈1家超商尋獲沈女，通知陳母帶回，才獲知沈因心裡惶恐繞了半個轄區。

台中市警第二分局育才派出所警員陳倚文、戴國峯，日前接獲陳母報案，指稱女兒近期情緒不太穩定故帶她南下散心，入住旅館後女兒作惡夢遭人追殺，寒夜裡穿著單薄且未帶分文就獨自離開旅館，徹夜未歸，擔心女兒在外發生危險，請警方找人。

警方沿途調閱監視器展開搜尋，但沈女影像一度中斷，所幸員警巡邏經過一中商圈超商時，眼尖發現符合特徵的女子，確認穿著短袖、短褲女子即是失蹤數小時的沈女，員警詢問沈女一整晚都跑去那？驚訝發現她已繞行了半個北區，走到精疲力盡看見超商才入內休息。

熱心員警不斷叮嚀她，1個女孩子深夜在外遊蕩太危險，遇到困難可以找警察幫忙，警察都會熱心給予協助的。並得知她已一整天未進食，便自掏腰包買了熱食讓她果腹，讓其卸下心防後，再將她帶回派出所。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，家中若有身心障礙家人，應避免單獨外出，時常拍照包括常穿衣著、特徵等，注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似走失人口，可撥打110請警方協助。