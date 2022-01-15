國民黨主席朱立倫15日參加峨眉桶柑節時，針對綠營司法追殺藍營縣市長的手段，強調國民黨會堅定捍衛所有縣市長的清白，並會組成最強的司法團隊，讓藍營縣市團結起來，對年底選舉要有堅定的信心，要有團結的力量，全力對抗民進黨的司法手段。

朱立倫說，台中二選區立委補選可以看到民進黨鋪天蓋地的司法追殺方式，現在又要複製在各個縣市，他聽說下周還要對某個縣市有所動作，這都是非常不應該的做法。

朱立倫說，司法我們一定尊重，但是一定要有明確證據，要有明確的案情，而不是用全面大幅度的搜索、約談，最後無保請回，再透過媒體名嘴、網路的追殺，這對縣市長傷害有多大？這不是台灣民主應該做的方式。

朱立倫強調，司法可以來維持公正，司法可以來調查，但是一定要有明確的證據，明確的案情，而不是用這樣的方式。

媒體詢問「宜蘭縣長林姿妙的事件，你上次講侯友宜是下一個？」朱立倫說，他沒有講過誰是下一個，是媒體問如果侯市長是下一個，他講「絕不意外！」

朱立倫說，民進黨對國民黨的縣市長是絕不放過，透過各種方式追殺，說真話，他還是再一次的呼籲民進黨，台灣的民主不是一黨獨大，不是一黨專政！

朱立倫認為，民進黨不斷希望國民黨破船船沉，針對每個國民黨的政治人物、縣市長，希望一一下馬，這不是台灣民主之福，如果今天全台灣都是民進黨的，你覺得這是台灣的民主嗎？