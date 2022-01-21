對於2022年底台北市長選舉，資深媒體人黃暐瀚分析，民進黨在台北市的基本盤是35％起跳，如果黃珊珊拿到15到18%，國民黨就危險了，民進黨若是衝到40％，民進黨就會贏得台北長選舉。

資深媒體人黃暐瀚今（21）日在《新聞大白話》明確指出，民進黨在台北市的基本盤應該是35％起跳。雖然民進黨姚文智上次2018年競選台北市長才獲得17.28％的選票，但是2002年民進黨李應元和馬英九競選台北市長，都能獲得35.89％的選票，

TVBS在1月29日公布台北市長選舉民調，蔣萬安獲得40%的支持，陳時中獲得19％的支持，黃珊珊獲得19％的支持，未決定有12％。黃暐瀚認為，台北市民進黨的支持者並未表態。

黃暐瀚也解讀2018年台北市長選舉，柯文哲拿41.07％的選票，丁守中40.82％，姚文智17.28％；換言之，國民黨沒有拿到的選票有58％。

如果這次台北市長選舉，民進黨推出的不論是陳時中或是林佳龍，已經沒有柯文哲的因素，黃珊珊不是柯文哲，而且是親民黨，會被打成和蔣萬安一樣是同一類人，黃暐瀚認為，民進黨選票穩穩地從35％起跳。

黃暐瀚引述郝龍斌的看法，認為如果黃珊珊拿到15到18%，國民黨就危險了，因為剩下82％的選票，民進黨是35％起跳，若是衝到40％呢？有可能是國民黨輸給民進黨3千到5千票，民進黨就會贏得台北長選舉。