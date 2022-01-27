【愛傳媒黃珊珊專欄】台北出現不明感染源，社區感染就在眼前，春節期間大規模移動，讓人想起去年五月，母親節後全面爆發，但是這也是後疫情時代的新常態，就像很多國家一樣，封了又解，解了又封！

大家都在問這一次，已經有大規模社區感染，為何主管的中央政府都沒有太多進一步的封鎖措施，我想現在已經與去年五月狀況不同，疫苗覆蓋率高達七成以上、狀況不可同日而語，三級警戒影響產業經濟甚鉅，誰也不想再來一次，所以，疫苗護照與實聯制真的要確實執行才行。

其實，全國跨區的疫情狀況都由中央掌握中，地方政府只能看到該縣市的資料，例如：去年五月十三日和平醫院院內感染兩例，在此之前，台北幾乎沒有確診個案，到五月十四號中央通報我們有社區感染風險，過沒幾天就飆到一天88例確診個案，最高紀錄高達每日兩百多人，當時有所謂的「校正回歸」，因為那時候，PCR檢驗技術比較慢，所以，從採檢到確診通報完成，可能要兩到三天！病毒在這段期間，社區感染又傳了好幾天，所以五月時疫情爆發，與醫院PCR採檢技術、通報速度慢、醫院量能不足因應，都有很大的關係。

現在，PCR很快就知道結果，我們現在也可以直接取得台北市各大醫院與實驗室的通報後，立即採取動作疫調、匡列、隔離，清消，幾乎在半天或一天以內就可以完成疫調，經過去年那段痛苦的經驗，最重要的是—跑得要比病毒快才可能把疫情壓下來！

經過兩年，尤其是去年雙北大規模爆發疫情，我們累積了很多經驗與教訓，每天都做最好的準備，但有最壞的打算，可是現在Omicron傳播速度更快，與去年大不相同，何況全世界現在都面對一樣的威脅，大家都還沒有找到一個最好的辦法，打第三劑疫苗及疫苗護照大概是僅有的辦法吧！

現在，我們必須跑得比病毒快，把所有可能傳染鏈斬斷，就有可能減緩病毒傳播，反之，如果慢了點，就會像西提餐廳一樣擴散出去，跟病毒賽跑，是我們春節期間最大的挑戰！所以，我們把台北的房仲個案去的四家餐廳，當成西提餐廳處理，擴大匡列當天與後三天的客人一一簡訊通知，並協助安排進行採檢，希望可以早一步發現可能的確診者。

其實，人民的警覺性因為疫情嚴重而提高，也是控制疫情的關鍵，減少活動與移動，保持社交距離、戴口罩、勤洗手，做好自身防護、努力提高自己免疫力，每一個人都做到，病毒就傳不出去啦！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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