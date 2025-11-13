台美關稅談判尚無結果，但已接近尾聲，根據美媒報導，美方要求台灣投資介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間，朝野立委關注央行是否要動用外匯存底。中央銀行副總裁嚴宗大13日備詢時說明兩大原則，一是看央行有沒有對外匯市場進行調節，二是看外匯市場供需。

立院財委會13日針對「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，邀請央行等部會首長與會，央行副總裁嚴宗大受邀出席。

總統賴清德日前稱台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，但近期有美媒報導指出，美方要求台灣投資介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間，而台灣目標月底前與美敲定協定。

國民黨立委賴士葆質詢時批評，台灣經濟規模不如日韓，為何比照日本投資5,500億美元或韓國3,500億美元？而央行是否因此動用外匯存底？

嚴宗大強調，「目前尚未定案，我們也還不知道」，至於對美投資是否動用外匯存底，必須先說明，外匯存底是由央行保管、運用，因此外匯存底規模是否變動，主要是看央行有沒有對外匯市場進行調節，以及觀察外匯市場供需。

賴士葆追問，廠商投資美國將用新台幣換美元，勢必會影響匯市，央行是否會進場干預，也提問外匯存底配置是否改變，有無增持黃金或加密資產等。嚴宗大僅說「我們看市場狀況」，外匯存底主要持有的還是美元計價的資產，占比近8成，也說明台灣持有美元資產比率相對較高，但主要央行差異很大，比如美國、德國、義大利持有黃金量是比較多。

另一方面，近來房市降溫，立委同步關切央行是否考慮鬆綁房市管制措施？嚴宗大說明，央行理監事會議每次開會都會進行檢討，上一次理監事會議前有做一些調整，將換屋寬限期由1年延長至18個月，央行在每一次理監事會議上都會討論，下一次也會做內部檢討。