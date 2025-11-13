美國10月的消費者物價指數（CPI）與就業報告「極可能無法發布」，市場瀰漫不確定性，美元指數短線有撐，非美幣別續挫，加上台股13日小跌作收，新台幣兌美元同步下挫，開低走低且最低一度貶至31.103元，外資延續匯出方向，短線持續測試31.1元價位。

台北金融市場股匯雙錯，也別於前個交易日股市漲、匯市跌，13日台股小跌作收，新台幣盤中持續升貶互見，隨央行進場調節作假，終場匯價收在31.081元、小貶1.2分，已連四個交易日收黑，且續創5月1日以來半年多收盤新低，總成交量略縮為16.5億美元。

匯銀主管指出，美國勞動市場放緩，受美國疲弱就業數據影響，市場預期美國聯準會12月份降息機率稍為升高，美元指數相對承壓，但新台幣匯率未反映走揚，反而是緊貼台股走勢，隨台股開低走低，股匯同步下挫，早盤新台幣貶破31.1元價位，再寫波段新低。

不過，匯銀主管認為，新台幣上方賣壓沈重，匯價日日創低，出口商近期拋匯意願相當高，前日出口商主要都在31.06元附近進場，但13日貶破31.1元，出口商拋匯量能更大，盤中步步將匯價貶幅鯨吞蠶食，一度由貶轉升，且尾盤升至31.055元，在央行進場阻升後，終場再寫半年新低價。

近期台北匯市交投偏冷，靜待美政府重啟，匯市成交量相對低迷。匯銀主管強調，首要還是先等美國政府開門，近期市場對12月聯準會將再度降息的預期稍稍提升，但觀察前二次美國降息後，美元都反向上漲，後續美元應會續獲支撐一陣子，亞幣偏弱格局並未改變。

匯銀主管認為，美國降息使美元利率往下降，而國內利率不動，新台幣利率持平，其實市場投資人以會考量將美元換回台幣，不一定會堅守美元，加上今年國內出口超亮眼，出口商仍有大批子彈等著拋匯，長線新台幣仍是看升為主，但因央行要求出口商分批拋匯，新台幣升值應是緩升為主。