加貝爾幼兒園相關的美甲美睫工作室群聚，疫情指揮關陳時中表示，是比較需要擔憂，由於案18677，3天前屬於不清楚的個案，雖然職場大量匡列為陰性，但後續查出案18677和案18825同時到案18634所開設的美甲工作室，那天清查起來共5人同去，5人都確診。

陳時中指出，公司查過之外，4個朋友都在同一個公司上班，屬於小企業家庭化公司，都是同公司員工，其中有3人居住地點相同，但還是要持續匡列親密接觸者。