5人到桃園美甲店全染疫 陳時中直言：很擔憂 14:252022/01/30 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 同樣是加貝爾幼兒園相關的美甲美睫工作室群聚，陳時中表示，是比較需要擔憂，由於案18677，和案18825同時到案18634所開設的美甲工作室，那天清查起來共5人同去，5人都確診。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加貝爾幼兒園相關的美甲美睫工作室群聚，疫情指揮關陳時中表示，是比較需要擔憂，由於案18677，3天前屬於不清楚的個案，雖然職場大量匡列為陰性，但後續查出案18677和案18825同時到案18634所開設的美甲工作室，那天清查起來共5人同去，5人都確診。 陳時中指出，公司查過之外，4個朋友都在同一個公司上班，屬於小企業家庭化公司，都是同公司員工，其中有3人居住地點相同，但還是要持續匡列親密接觸者。 8千人無法回家過年 陳時中：居隔標準拉高 及時雨 BNT全數到貨 第21輪初七開打 #Omicron #社區感染 #做美甲 #加貝爾幼兒園群聚 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國大媽再燃熱情 去年狂買675噸金飾 17:112022/01/28 財經 今增15例本土 陳時中：6人對社會有影響 13:502022/01/29 生活 美軍這項設備爛到高官逃跑 外媒批：根本來自石器時代 21:302022/01/28 國際 與確診足跡重疊遭隔離 民眾怒「還要付4萬元」 陳時中說話了 15:082022/01/29 生活 18歲正妹荷官吸客 警直搗賭窟26名賭客全傻眼 驚見4人未戴口罩 09:592022/01/28 社會 萬海年終獎金今開獎 傳最高18個月 11:082022/01/28 財經 春節不禁內用 嚴格實聯制 04:102022/01/28 財經要聞 台積電南科18廠工安意外 5工人墜5米鷹架送醫勒令停工 12:482022/01/28 社會 亞東又1例 北市急尋1816人採檢 04:102022/01/28 焦點要聞 新課綱首屆學測歷史科／高中教師：考題不是難而是刁難 根本反歷史教育 03:172022/01/29 生活 1800萬年終獎金上路 中市警完成「鈔」級任務 11:412022/01/28 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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