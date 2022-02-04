本土疫情未見緩和，過年期間的個案數多維持在10幾20人，雖然沒有大幅上升，但擴散風險仍在。春節過後即將開學，這學期的開學日為2月11日，家長關心學生有沒有可能延後開學，成了防疫記者會上的重點提問。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今堅定表示，沒有這樣的規劃，目前疫情都在控制中，學校仍以原開學日做準備。他強調，除非疫情大爆發，否則（延後開學）完全沒有規劃。