疫情悶燒！家長關心延後開學 陳時中給答案 14:452022/02/04 中時新聞網 王嘉慶 、中時、 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學生預計2月11日開學，陳時中針對是否延後開學給了答案。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情未見緩和，過年期間的個案數多維持在10幾20人，雖然沒有大幅上升，但擴散風險仍在。春節過後即將開學，這學期的開學日為2月11日，家長關心學生有沒有可能延後開學，成了防疫記者會上的重點提問。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今堅定表示，沒有這樣的規劃，目前疫情都在控制中，學校仍以原開學日做準備。他強調，除非疫情大爆發，否則（延後開學）完全沒有規劃。 本土＋25 桃園日翊物流暴增10人染疫 高雄也爆防疫旅館群聚 同一樓層4確診 急尋1／19後入住房客 #本土疫情 #Omicron #延後開學 #開學日 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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