中央疫情指揮官陳時中昨日表示，入境檢疫期從14天縮短至10天勢在必行。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，春節期間人潮南北流動，連假結束後可能還會有一波疫情高峰期，建議指揮中心審慎評估，同時研擬全國統一的防疫SOP，避免中央防疫鬆綁，地方卻是嚴格執行防疫措施，形成互相矛盾的情形。

針對入檢疫期是否縮短，蔡壁如提出3大前提，首先是要確認確診者，不論是境外移入或本土案例都是同一種病毒株，其次是確診者沒有重症的情況，最後是觀察國際間確診者是否減少，這是指揮中心在宣布縮短檢疫期前應該要具體說明。

春節期間返鄉人潮多，人潮南北流動，蔡壁如擔心，春節大量的人潮流動，恐會讓疫情再升溫，建議指揮中心若要調整防疫措施，必須要審慎評估，避免疫情持續擴大。

蔡壁如質疑，指揮中心研擬鬆綁入境檢疫期，但高雄市長陳其邁因應近期確診數上升，宣示要嚴格執行防疫措施，若有社區感染，整棟大樓都要居家檢疫，形同中央地方不同調。

蔡壁如認為，防疫措施SOP全國要統一，不要因為部分特定對象就變得很嚴格，或是全部交由地方政府決定，最終還是要回歸防疫新生活，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。