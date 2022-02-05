我國女足前往印度征戰亞洲盃附加賽，卻傳出7名球員確診，總統蔡英文今指示朝包機或醫療專機辦理，提供女足代表隊妥適照顧及協助。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今說明，染疫者與非染疫者在飛機上須要分流，落地採檢後陰性到集中檢疫所，陽性則入住加強型防疫旅館。

陳時中表示，目前了解女足有7人確診，都是輕症或無症狀，球隊回來要照國內防疫規定，確診的入住加強型防疫旅館，其他則要落地採檢，陰性到集中檢疫所，陽性同樣到加強型防疫旅館。

陳時中指出，疫情指揮中心會有個窗口給教育部，到時候搭機根據艙位如何分流，染疫者和非染疫者要分流，但因為是一起包機，非染疫者要有適當距離，平常有接觸的坐比較近，沒接觸的坐比較遠。另外也不排除會有新增染疫者，要等上機時才能做清楚的報告。

外界擔憂，選手大多有打滿3劑疫苗，卻仍擋不住病毒。陳時中回應，他強調過許多次，沒有辦法靠1、2種方法就絕對不染疫，但後續的照顧要做好。在台灣是有特殊的接觸才會染疫，但國外則是風險無所不在，所以才將所有國家列為3級警告，也請大家沒有必要不要出國。