台灣民意基金會25日公布最新政黨民調，結果顯示，民進黨為30.5%，國民黨重挫至15.6%，民眾黨則為12.5%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，若國民黨只剩下這樣的支持度，今年選舉的結果恐怕不敢想像；至於台北市長選戰方面，若台北市副市長黃珊珊代表民眾黨出戰，形成三腳督局面，並拿下10%選票，蔣萬安就危險了。

台灣民意基金會公布的民調顯示，在政黨支持度方面，民主進步黨30.5％，中國國民黨15.6％，台灣民眾黨12.5％，時代力量2.1％，台灣基進2.3％，相較上個月，除了國民黨，各政黨支持度變化很小，頂多在1.5個百分點間。

吳子嘉25日在政論節目《關鍵時刻》中表示，國民黨跌到15.6%，這個數字簡直匪夷所思，游盈隆做的民調的趨勢和《美麗島》的相同，「只是他國民黨支持度更悲慘，如果一個泱泱大黨只剩下這樣支持度，今年的選舉就真的是非常不敢想像的結果」。吳子嘉指出，國民黨向下滑落到谷底、創15年來歷史新低，這些都是事實，且都是朱立倫領導下的國民黨要面臨的。

吳子嘉分析，台北市是藍大於綠，但根據《美麗島》民調的交叉分析，民進黨在年輕人族群中的支持度遠大於國民黨，重點在於黃珊珊是否一定參選？國民黨是不是碰到三腳督？假設這些都成為現實，且民眾黨能維持10%得票率，蔣萬安不可能勝選，「若陳時中參選，三腳督的情況下黃珊珊能拿12.5%到15%，蔣萬安一點機會都沒有」。