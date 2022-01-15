八點檔女神曾莞婷最近演出新戲《機智校園生活》，掀起不少話題，劇中飾演最性感「母胎單身」訓導主任的她，戲外工作運超旺，去年賺了不少，今年她更放話員工的年終獎金只會增加不會減少。昨(14日)她曬出穿著高衩禮服、一雙大長腿見客的美照，引來陶晶瑩逗趣虧：「都不會抽筋嗎？大長腿？」

曾莞婷先前出席美容保養品記者會，被問到私下是否去修修臉？她大方坦承：「都什麼年代了，拜託！」，並認為了維持完美狀態，定期會做皮膚緊緻的各種拉提保養，「一年大約花費20萬元，我真的很捨得花！」而她除了演員工作外，蠟燭多頭燒，旗下還有手搖飲、保養品、湯品料理包等副業，可謂最美女強人。

曾莞婷表示，目前自己旗下大約有35名員工，去年雖然因疫情重創各行各業，但對她而言，發給員工的底薪和獎金反而有增無減，承認去年進帳比先前更多，至於員工今年的年終獎金大概會有多少？曾莞婷霸氣表示：「絕對不只一個月」。

日前，曾莞婷和宥勝到唐綺陽老師的直播餐桌宣傳電視劇，曾莞婷分享學生時期曾遭壞人盯上攻擊，不僅在路上被搶包包，她氣不過追上後還被歹徒用安全帽敲頭，讓粉絲聽了都超心疼。昨她在IG分享美照，寫下：「那個……兒童不宜，無家長陪同請轉台，鞋子太美，只好這樣拍照」，可見她大方「半走光」，露出一雙雪白鉛筆腿，引粉絲遐想，蔡昌憲說：「太美了啦，姐」，她回：「美到連弟弟都出現了那是真的美了」，張文綺讚：「這腿～怎能美成這樣」，曾莞婷打趣說：「你也來一下我想看」。