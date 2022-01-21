新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名家住桃園的員工這兩天不舒服請假未上班，快篩是陰性，市府基於保險起見，已請對方再去做PCR檢測，結果明天出爐；另1名員工今上班快篩為弱陽性，晚間PCR結果出爐是陰性，讓市府鬆了一口氣。