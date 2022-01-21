新北市府1員工發燒快篩弱陽性 PCR結果出爐 16:392022/01/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市政府。(圖/google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名家住桃園的員工這兩天不舒服請假未上班，快篩是陰性，市府基於保險起見，已請對方再去做PCR檢測，結果明天出爐；另1名員工今上班快篩為弱陽性，晚間PCR結果出爐是陰性，讓市府鬆了一口氣。 疫情南擴高雄港！帛琉入境台灣檢疫加嚴 學測比照三級警戒辦理 高雄確診父1傳10 港區淪破口 感染源至今不明 #PCR #員工 #快篩 #檢測 #弱陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園很多個案居隔、解隔確診 鄭文燦：代表社區風險降低 09:392022/01/20 生活 政院拍板企業給付教召員工薪資享租稅優惠 12:032022/01/20 財經 北京豐台區1居民核酸初篩呈疑似弱陽性 社區封控只進不出 17:062022/01/19 兩岸 本土恐破500 專家籲採雙疫調分層分流 04:102022/01/20 焦點要聞 特斯拉員工生產線上身亡 美國警方展開調查 10:092022/01/21 國際 街友寒夜體力不支倒路邊 暖警自掏腰包買快篩試劑助安置 16:422022/01/20 社會 《產業》自貿港區員工染疫 遠雄：快篩完成、評估仍可控 14:322022/01/21 財經 觀音某零組件公司2員工吃西堤染疫 廠區內仍有大貨車進出 16:362022/01/20 生活 彰化大賣場春安消防安檢演練 第一站從彰化市家樂福起跑 17:002022/01/20 社會 北京促冷鏈等行業 做好檢測消毒 04:102022/01/20 產業財經 桃檢2員工去西堤吃飯卻延誤通報 採檢結果出爐 11:372022/01/19 生活 生活熱門新聞 高雄確診者赴台南吃喜酒「完全沒說」 黃偉哲怒：台南人不能原諒你 - 生活 學測數學A有多難？ 完整解答一次看 - 生活 高雄淪陷！今爆10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 台大第3劑接種數據出爐 近8成都打莫德納 醫建議第3劑這樣選 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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