時尚品牌LV上周五（21日)於台北101舉辦活動，傳出某位確診雜誌編輯當晚也出席，讓在場陳柏霖、林柏宏等9藝人急做快篩，好在結果全是陰性，不過傳出16日、20日也有出席時尚品牌活動，讓同場的周興哲獲知狀況後，緊急做快篩自保。

該名確診雜誌編輯除了出席21日在台北101舉辦的活動，也參加16日義大利時尚品牌PRADA 2022秋冬男裝系列活動及20日PRADA ON ICE快閃店記者會，正巧這兩場藝人周興哲也有出席，經紀人表示雖然活動當天不管拍照或訪問全程都戴著口罩，但接獲通知後，為了保險起見，仍緊急去做快篩，好在結果為陰性，也會前往醫院做PCR檢測，至於今天原本要出席的電影記者會活動，也改為線上。

Prada收到消息後，於昨（25）日先自行閉店並清消三日，且已經造冊上交衛生局與全體工作人員安排緊急快篩；而活動當日藝人周興哲、李沐也緊急安排檢測，所幸全員均為陰性。而更早前的1月17日該品牌亦有舉辦秋冬男裝直播秀活動，藝人林宥嘉、周興哲、ØZI、黃宣及林敬倫等人也有出席，目前均無異狀。

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