農曆春節將至，因應各地方政府發放員工薪資、年終獎金、考績獎金等人事經費需求，行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，中央將循往例在春節前啟動協助地方政府年關資金調度機制，今年撥付金額達907億元，比前一年的714億元多出近200億元。

每年農曆春節前各地方政府會發放員工同仁的薪資、年終獎金、考績獎金等人事經費，都有資金調度上的高峰期跟相關難度，中央循例都會在每年春節前啟動協助地方政府年關資金調度的機制。

蘇貞昌指出，去年我國經濟表現亮眼，營利事業所得稅等統籌分配稅款、財源收入等，超過預計數，所以地方政府能獲配的年關資金數也較往年大幅增加，今年度協助地方政府年關資金撥付金額達907億，比前一年增加200億元，足夠支付地方政府年關所需，讓各公務機關人員能在22日，領到年終獎金及相關獎金津貼等，快樂過新年。

蘇貞昌感謝財政部、主計總處今年來對財政控管得宜，資金運動調度得宜，可以讓各部會有足夠資源做出很多好成績，不但賸餘多、還債也創歷史新高，協助地方也更多。