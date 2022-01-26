金門「環境清潔周」全縣總動員，各鄉鎮公所和金管處、機關學校及社區志工千餘人次加入打掃行列，金防部也派員協助整理髒亂區域，展現「軍民一家」的金門精神。
迎接虎年春節來到，金門展開為期7天的「環境清潔周」，重點工作包括騎樓、水溝及防火巷環境衛生，以及消除病媒蚊孳生場所。鄉親大掃除也配合資源回收和垃圾分類、減量，主動聯絡各鄉鎮公所清潔隊協助清運大型廢棄物。
連日來，全島到處可見國軍戰士協助整理環境，讓因為連年精簡兵力，而難得看到阿兵哥成群出現的金門，重現昔日「軍民一家」的景象。
金門「環境清潔周」全縣總動員，各鄉鎮公所和金管處、機關學校及社區志工千餘人次加入打掃行列，金防部也派員協助整理髒亂區域，展現「軍民一家」的金門精神。
迎接虎年春節來到，金門展開為期7天的「環境清潔周」，重點工作包括騎樓、水溝及防火巷環境衛生，以及消除病媒蚊孳生場所。鄉親大掃除也配合資源回收和垃圾分類、減量，主動聯絡各鄉鎮公所清潔隊協助清運大型廢棄物。
連日來，全島到處可見國軍戰士協助整理環境，讓因為連年精簡兵力，而難得看到阿兵哥成群出現的金門，重現昔日「軍民一家」的景象。
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