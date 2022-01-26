以頂級奢華度假體驗聞名的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，去（2021）年全國三級警戒時一度閉館長達一個半月，儘管致全年營收不如預期，但為體恤員工全年辛勞付出，酒店除給予員工加薪外，全體員工發放1.5個月年終獎金及每人額外八千元獎金。

新冠疫情自2020年延燒迄今二年有餘，自去年五月宣布全國進入三級警戒後，國內各觀光飯店受到史無 前例的嚴重衝擊，開幕五年的大溪笠復威斯汀於三級警戒期間閉館進行整修，全體同仁不分部門、同心戮力彼此協助整修與清潔作業，七月下旬調降至二級警戒後以嶄新風貌迎接逐漸復甦的國旅市場，更於第四季創下營收歷史新高。儘管全年整體營收未如預期，但仍發出優於市場行情之獎金與加薪，藉由激勵肯定員工表現，冀望能鼓勵、培養與吸引優秀人才加入，以持續提升服務品質，給予賓客最佳的度假體驗。

大溪笠復威斯汀相信「人才是公司最大資產」，員工享有多項優渥福利，包含優於勞基法的彈性休假制度、免費員工餐廳、完整在職訓 練及職涯規劃、年度健康檢查、萬豪國際集團旗下於全台二十家、全球超過七千家飯店住宿及餐飲優惠 等，還於大溪市中心設有新穎的員工宿舍並提供交通接駁。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店由笠復投資股份有限公司出資興建，委託萬豪國際集團管理，坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁，遠離世俗塵囂喧擾，全館擁有205間舒適房型，每間皆有獨立觀景陽台。