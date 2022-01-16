詐團年前趕業績 員警成功攔阻2公斤黃金詐騙

北市文山區景美派出所本月7日接獲台灣銀行通報，指稱有名老婦人欲購買2公斤的黃金給子女，員警隨即苦口婆心，拜託老婦人到派出所了解詐騙手法，還說「我們真的是在幫妳，不要覺得警察是在害妳」，LINE訊息絕對是詐騙，經過長時間溝通，成功攔阻詐團在「年前趕業績」。

文山第二警分局余姓、郭姓員警，日前接獲銀行報案，有位73歲婦人拿了320萬要購買2公斤黃金，但對於誰叫她購買卻回答不出來，僅稱「朋友」，經員警不斷向老婦人宣導「最近有黃金詐騙」，詢問對方是否提及「偵查不公開」、「地檢署」，婦人還質疑穿著制服的員警是詐騙集團。

直到員警提到借看LINE的訊息，婦人才卸下心防，拿出手機交給員警，原來婦人口中的「朋友」是地檢署，員警更加確定，是詐團利用地檢署檢察官名義，還貼出公文，聲稱要凍結、託管帳戶，不然就會坐牢，員警為了取信婦人，只好勸婦人到派出所，成功攔阻一場詐騙。

警方再次提醒民眾，檢警司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管你的帳戶和金錢，而「偵查不公開」規範對象是執法人員，並不是當事民眾，如果接到可疑電話，要立刻撥打165查證，不要因為一時緊張而上當。