迎農曆春節，台中市警察局為使市民安心歡樂過好年，同時落實各項防疫措施，全市交通要道、治 道、大甲鎮瀾宮、后里馬場及各年貨市場周邊等民眾聚集處所，規劃設置156個「機動派出所」，提高見警率，即時提供市民各項交通、治安之諮詢及服務並提醒民眾歡度年節之餘，隨時注意做好防疫的措施。

台中市警察局去年規劃機動派出所勤務，執行次數達20370次，受理為民服務案件計有8492件。受理案件內容多以交通疏導、維護現場秩序，接受民眾諮詢等服務性案件居多，有效提升治安交通工作及為民服務效率，受市民讚賞。

機動派出所的服務內容不局限於受理刑事案件，或交通事故的處理，舉凡迷路指引、人員走失協尋、交通壅塞疏導、新興詐騙模式或一般法律諮詢等均可，且隨著新冠肺炎疫情來勢洶洶，強化宣導民眾各項防疫觀念，只要民眾覺得有需要警察協助的地方，都可以在這156個機動派出所提出服務需求，現場員警將偕同警察志工提供最貼心的服務。