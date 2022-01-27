新北市海山警分局針對轄內人潮聚集、採買年貨「板橋大遠百」設置「機動派出所」的「社區警政」服務據點。（海山警分局提供）

新北市海山警分局針對轄內人潮聚集、採買年貨「板橋大遠百」設置「機動派出所」的「社區警政」服務據點。（海山警分局提供）

農曆春節即將到來，新北市海山警分局為擴大為民服務工作，使民眾安心歡度年節，於重要節日期間111年1月25日起至2月7日止，針對轄內人潮聚集、採買年貨「板橋大遠百」設置「機動派出所」的「社區警政」服務據點，現場備有手提電腦、列印機等設備及隔板、實聯制QR CODE、額溫槍、酒精等防疫裝備，可於現場受理各類案件及提供相關為民服務，使民眾節省往返派出所時間。

「機動派出所」有助於提高見警率，展現警察親民、便民的一面，並結合志工及協勤民力，進行犯罪預防、反詐騙、反竊盜、反毒品及交通安全等工作宣導，另民眾可撥打110及派出所電話或親臨派出所申請「舉家外出住居安全維護」服務，警方即依民眾申請外出期間設置臨時巡邏箱加強巡邏，使民眾能放心出遊、返鄉團圓過年。

警方為增添新年團圓、喜慶氣氛，特別準備紅包袋、手工皂、防疫口罩等宣導品，受贈民眾均倍感窩心與溫暖，另目前新冠疫情有升溫狀況，同時宣導民眾落實配戴口罩、出入公眾場所實聯制等防疫政策，全民同心抗疫，打造安全、健康環境，共同為維護國內防疫安全努力。

海山警分局長周振安表示，藉由「機動派出所」的「社區警政」服務據點，宣導民眾相關犯罪預防及交通安全觀念，並提供即時的服務與關懷，拉近與民眾之間的距離，更加強轄區治安、交通、為民服務及防疫工作，讓民眾都能安心、快樂過新年。