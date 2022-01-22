車手擁多張提款卡 員警盤查狂跳針「攏不係挖ㄟ」

台中23歲吳姓男子與朋友行經路檢點時，遭台中市六分局員警攔下盤查，警發現吳男車內的隨身皮包內有多張提款卡跟存摺，但卻對員警一直跳針表示「這都不是我的」，且「裝無辜」的詢問這有甚麼問題嗎？最後，經警方查出該帳戶已遭警示，吳男才啞口無言，警方也在訊後也依詐欺罪將吳男移送偵辦。

台中市政府警察局為有效打擊詐欺犯罪，除積極刨根溯源，有效打擊詐欺集團外，更佈下天羅地網，針對替詐騙集團提領現金的車手、取簿手，加強查緝。經統計，110年查獲車手計1419人、取簿手計343人，有效斬斷詐騙集團的金流。

年節將近，詐騙集團也更加蠢蠢欲動，台中市警局針對內政部警政署所規劃「111年第1次全國同步打擊詐欺犯罪」專案，統計從1月3日到14日間查獲詐欺集團31件、118人，查扣不法所得新台幣3千445萬餘元。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長林明佐表示，分析過往案例，詐騙集團經常利用各種重要節日、特定活動，或社會議題，設計各種詐騙陷阱讓民眾落入圈套而受騙，年節將近，警方除規劃加強111年重要節日安全維護工作外，更呼籲民眾接獲不明來電或資訊，應審慎過濾，投資理財也應尋找正規管道，切勿從網路聽信他人之邀約，如有任何疑慮，請撥打110、165專線查詢，或直接到各地區派出所詢問，詳加查證。