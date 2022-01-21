年關將近，民眾開始至市場及各大賣場採買年貨用品，北市保安警察大隊第二中隊中隊長張林傑，特地率員到台北車站周邊，執行機動派出所便民勤務，於「加強重要節日安全維護工作」期間，實施防疫、防竊及防詐騙宣導工作，員警除了提醒民眾嚴守防疫措施、注意隨身保管財物、小心竊嫌無所不在之外，也提醒民眾務必充實並加強反詐騙觀念。

保大機動派出所利用年節前特別強力宣導，員警手持各式自製宣導標語，在車站外提醒民眾落實各項防疫措施，並向民眾解說詐騙集團慣用的詐騙手法，呼籲民眾千萬別上當，現場並發放犯罪預防宣導文宣與小禮物，讓民眾隨身攜帶以強化宣導效能。

保大呼籲，民眾到人潮較多之處，應隨時注意自身攜帶物品，也避免穿戴顯眼貴重飾品、背包可採斜背方式比較安全，外出前多檢查門窗是否上鎖，不讓宵小趁虛而入。另也積極配合中央防疫政策，於車站出入口處加強宣導，叮嚀民眾務必遵守相關防疫規定，搭乘大眾交通工具及公共場域仍落實戴口罩並保持社交距離，共同嚴守社區防線。