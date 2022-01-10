劉姓騎士的13.8萬現金從卻渾然不知，龜山警民合作助尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

劉姓騎士的13.8萬現金從卻渾然不知，龜山警民合作助尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

劉姓騎士的13.8萬現金從卻渾然不知，龜山警民合作助尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

劉姓騎士的13.8萬現金從卻渾然不知，龜山警民合作助尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

劉姓男子昨晚領了13.8萬現金，準備今天要幫公司繳納保險費，豈料騎車未注意包包內容物噴飛，大批藍色大鈔滿天飛，在夜晚的寒風中顯得醒目，桃園市龜山派出所員警巡邏時發現，連忙呼叫警網支援，4警和民眾合作，幫忙把現金和存摺全找齊，依存摺通知劉男，劉才知悉錢不見趕緊來領取，萬分感謝警方幫忙。

桃園市龜山派出所員警9日晚間7點半巡邏時，竟發現龜山區萬壽路二段附近有藍色千元大鈔滿天飛，在寒風中顯得醒目，細看才發現有名男子穿梭車陣中撿拾，險象環生，考量天色昏暗且時逢尖峰時刻車流量大，立即尋求支援，員警白承平、劉鴻儒、曹惟智、梁尊翔4警力和民眾合作，聯手在車道、安全島及路邊草叢中撿拾，幫忙把13.8萬現金，以及郵局、玉山銀行等存摺一併收齊。

員警返回派出所，依存摺資訊聯繫失主60歲劉姓男子，劉男渾然不知道錢不見了，驚訝之餘連忙趕至派出所認領，他向警方透露，晚間領取公司要繳納的保險費用所需現金後，將數疊千元鈔、存摺等物放在隨身包包內，騎乘機車自迴龍前往桃園區辦事，豈料途中包內物品不慎噴飛且未及時察覺，幸好有熱心民眾發現並報案處理。

劉男說，這些錢屬於公司業務重要款項，且金額不小，甚至連其個人、公司存摺也一併掉落，倘若無法順利找回，不但要自掏腰包賠償，還增加很多重新申請存摺的問題，也恐遭不肖人士亂用，除了再三感謝警方幫忙找回鉅款之外，也致贈謝禮給予熱心報案的陳先生表達謝意，但被陳民婉拒。

龜山派出所副所長孫若倫表示，民眾對自身錢財應多加留意、妥適保管，避免意外遺失，且農曆春節將近，各地金融機構將提供換鈔、領鈔服務，民眾若欲存領大額現鈔，可向地方派出所申請提供「護鈔服務」，另外，警方也會加強金融機構、超商等場所勤務作為，讓市民安心迎新年。