桃機清潔員爆發群聚感染，其中有清潔員一連5天都到桃園市中壢區金嗓歌友會嗨唱，立委魯明哲在臉書PO出一張歌友會在跨年夜舉辦餐會人山人海照片，擔心確診者恐有參加此聚會讓疫情擴散，而金嗓歌友會負責人則表示，當晚的餐會是報名制，確診者並未報名沒有參加此宴會。

金嗓歌友會負責人說，跨年夜那天確實有辦餐會，但採事先報名制度需要繳費，雖然當天沒有實名制，但知道參加的人有誰，確定確診者在跨年當晚並沒有參加這場聚會，他則是1月1日元旦當天中午12點10分至下午2點有到場唱歌，當時在現場約有10多人，已經都被桃園市衛生局疫調匡列。

而去金嗓歌友會的確診者是案17239，該歌友會除了開放式卡拉OK，還有羽球場、桌球場可使用，型式較接近會館與活動中心，但是屬私人經營，入場前必須繳費。目前金嗓歌友會因有確診者足跡，已暫停對外開放並自主清潔消毒，桃園市府匡列15名足跡與案17239重疊的民眾，採檢結果尚未出爐。不過，案17239的同住家人採檢結果則是陰性。