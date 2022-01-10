郁可唯近期參加湖南衛視節目《時光音樂會》。（華研提供）

郁可唯近期參加湖南衛視《時光音樂會》，在節目中翻唱許茹芸的〈如果雲知道〉等歌大受好評。最新一集節目中，更與同門好友F.I.R.飛兒樂團合唱經典歌〈我們的愛〉，掀起回憶殺，郁可唯也分享之前被爸爸催婚趣事，笑說：「我爸就拿了一張他同事兒子的照片給我看，說了一大堆他的優點，我整個人傻愣在那裡，不知道該怎麼反應。」

其實郁可唯小時候爸爸對她相當嚴厲，為此甚至寫了一封信向她道歉，她在節目中讀了1、2句便哽咽，信中郁爸爸為自己過往不擅言詞、極少向孩子表達關愛而深感愧疚，字句充滿父親對女兒的思念與掛心，讓郁可唯止不住淚水潰堤。

節目最新一期企劃「時光金嗓」，郁可唯與同門好友F.I.R.飛兒樂團合唱經典歌曲〈我們的愛〉，這首本是以建寧老師與阿沁兩人失戀故事而寫成的歌，隨著時間沈澱，慢慢昇華了，建寧老師誇讚郁可唯與韓睿：「他們倆唱出了大愛的感覺，悲傷的情緒少了，更多了溫暖與包容。」郁可唯說：「我真的很喜歡這首歌，出道前跟朋友一起組團的時候就常常唱，今天能一起表演、與韓睿合唱真的很開心。」