艾薇。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）剛發行個人專輯《隔離套房2827》，除了密集的宣傳活動，今天跨年夜依舊忙翻天，同時現身央視新年特別節目以及江蘇衛視的跨年晚會，此外，他喜鵲的同門師弟妹也在全台各地跨年晚會開唱，除了日前剛發行新專輯《無視》的宋念宇（小宇），今年將在「2022宜蘭熊讚跨年晚會」首唱專輯新歌，艾薇首度在台北「北流日落趴」跨年演出，廖柏雅更是第3度回家鄉新竹陪大家一起跨年。

小宇今晚將在「2022宜蘭熊讚跨年晚會」首唱新歌，久未與歌迷面對面的他笑稱：「我會盡量把歌詞背好。」除了一連送上招牌歌曲〈所謂的愛〉、〈想你的習慣〉、〈過渡期〉，他還準備了新專輯的主打〈無視生非〉。對於新年，小宇期許「新的一年，希望健康平安，希望無視能讓更多人聽見，希望人與人之間，更多愛」。

艾薇首度在台北「北流日落趴」跨年演出，今晚一連帶來專輯新曲〈溫室狂花〉、〈失重前幸福〉等歌熱翻全場人，她難掩興奮表示：「希望新的一年就跟我的歌名〈失重前幸福〉一樣，讓大家獲得滿滿的幸福！」提到2022新年希望，艾薇說：「希望2022更好，疫情快快結束，大家平安健康，也希望也可以斜槓演員的身分，演個殺手或武打戲角色，一定很過癮。」

廖柏雅今年第三度在新竹跨年，直說「能回家重溫這熟悉的感覺真好」；每次舞台都驚豔四座的廖柏雅，這次為了跨年演出拼了，不只演唱、演奏小提琴外，連編曲都一手包辦，除了帶來創作歌曲 〈You and Me〉、〈Sunny Day〉外，連翻唱歌曲都重新編曲，不只帶給大家耳目一新的演出，他也透露全新個人創作將於一月跟大家見面，許下新年願望：「希望我的作品可以帶給大家一些希望、正面能量以及輕鬆自在的享受音樂，當然也期待能和更多優秀音樂人合作，碰撞出燦爛的音樂火花。」