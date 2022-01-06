材料-KY（4763）受惠絲束和醋片需求持續強勁，且醋酐開始批量出貨，2021年12月營收2.77億元，年增20％；全年營收27.15億元，年成長15％，齊創單月、年度歷史新高。

材料-KY表示，2022年度訂單已陸續談妥，除有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已開始批量出貨，材料-KY預期2022年營收成長可望為上市以來最佳。

材料-KY認為，貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，加上新產支援發揮，2022年將是「如虎添翼」的一年，營收成長可望為上市來最佳。

產能規劃方面，材料-KY絲束廠年設計總產能為1.6萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4000噸絲束產能。

材料-KY強調，除持續優化生產效率與擴大產能外，將以兩大策略布局長期成長及鞏固競爭優勢，包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料，並著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，評估其他上下游發展機會。目前研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。