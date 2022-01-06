2022年地方縣市長選舉，距今剩不到1年的時間。民進黨已成立選舉對策委員會以及協調工作小組，國民黨則最快在農曆年後提名辦法就會出爐。小孟老師以塔羅牌算出，預測2022地方縣市長選戰，民進黨「選情有點告急」。

針對總統蔡英文運勢，台北市議員游淑慧抽出「寶劍七」這張牌，小孟老師在節目《超錢新聞》中認為，2022年地方縣市長選舉，選情有點告急，民進黨在今年可能會有人脫黨的狀況。國民黨派出來的人，則會比較接地氣一點，會拉到中間選民、淺綠的票。7、8月可能會有大變化。

另外，針對副總統賴清德的運勢，台北市議員徐巧芯抽出「聖杯七的正位」這張牌。小孟老師認為，代表他現在很焦慮，現在看起來整體感覺很好，但是有烏煙，代表說有疫情；甚至認為賴清德會滿辛苦的，而接下來民進黨可能會打賴清德這張牌，因為他現在都沒有被汙染到。

至於衛福部長陳時中的運勢，台北市議員游淑慧抽出「權杖逆位」這張牌，小孟老師建議陳時中不要出來，他解析認為，這張圖是手拿著權杖，權杖掉下來，代表本來是勝券在握，結果疫情以及一些負面爭議，對他的形象並不好。因此陳時中若出來參選，有太多的東西可以講，像接下來的疫情，很多人會認為，「你有沒有在顧疫情？」甚至會認為，現在疫情沒有顧好，卻顧到一半出來參選，問題很多。

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