難產許久的國民黨新北市黨部主委，確定由現任主委黃志雄接任，首要目標要在2022選舉議員席次突破。黃志雄表示，目前初選辦法還沒出爐，本次選舉預計提名38到39席，除了要守住目前的33席外，希望能夠再在土樹三鶯、三蘆與瑞平雙貢選區再搶下3席。

國民黨主席朱立倫上任後，新北市黨部主委人選始終沒有確定，地方推薦的林金結中央有意見，朱立倫徵詢的前新莊市長許炳崑、前立委蔡家福、朱俊曉與前國民黨副祕書長江政彥都婉拒，一度讓地方相當焦慮。

據了解，朱立倫在國民黨中常會邀請現任主委黃志雄續任，黃志雄也表示有收到主席的邀請請他繼續幫忙，他會續任新北市黨部主委。

黃志雄表示，目前中央選舉辦法還沒確定，會按照目前進度陸續佈局，目前在議員選舉部分，若是有意願的新人多，就會舉行初選，若是人數剛好就不用初選。

黃志雄表示，2022新北市議員預計會提38到39席，上屆國民黨在新北市拿下33席，除了守住原本成績，希望夠在基礎上再往上加3席。

黃志雄指出，目前國民黨在三蘆地區有3席，評估三重地區還有1席爭取空間。據悉除了侯友宜市長室秘書吳訓孝有意願，當地里長也有意願爭取。

黃志雄說，而土城、樹林、三峽、鶯歌選區，現在有4席現任，上屆王明麗落選，但與民進黨只差幾百票，黨部評估還有1席爭取空間。

另外希望突破的還有瑞芳、平溪、雙溪、貢寮選區，黨部也希望能夠爭取，目前有黨部執行長蕭敬嚴表態，雖然難度不小，仍會全力以赴。