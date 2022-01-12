市議會民進黨團抨擊說，盧市府有圖利特定財團之嫌。（陳世宗攝）

台中市政府賣北屯社宅預定地外界質疑圖利財團？市府12日提出嚴正澄清，都發局長黃文彬說，盧秀燕市長上任後重新檢討需求，考量當時北屯已有4處社宅規畫及興建中，決定易地西屯區興建國安段好宅，不僅總戶數更多也符合區域均衡發展。市議會民進黨團抨擊說，盧市府有圖利特定財團之嫌。

市府12日開記者會說明北屯太原段社會住宅相關議題。黃文彬表示，市長盧秀燕先前競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後更將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，實已提前達標。

北屯太原段社宅易地興建問題，黃文彬說，盧市長上任後依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規畫，北屯太原段社宅因同區已有4處社宅規劃及興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，已於去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規劃戶數780戶，三期總戶數合計1280戶，比原本的太原段更多。

黃文彬指出，太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年已售出約總面積一半，當時出售金額為23億3720萬元；盧市長上任後，2019年依土地徵收條例規定公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億168萬元，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

民進黨市議員陳淑華、賴佳微說，國安段土地本來就在林佳龍市長的整體社宅規畫中，沒有易地的問題，如果太原段的地段不好，沒有住宅需求，建商會在周邊蓋那麼多的集合住宅，而且賣的非常好，林市長的社會住宅計畫已經整體考量台中市的需求，市府有圖利特定財團之嫌。