許淑華也難得說出重話，指出國民黨現在談2024是癡心妄想。(擷取畫面／吳建輝南投傳真)

國民黨從4大公投、中二、罷昶等選舉一路輸到現在，是否將影響國民黨年底選舉，有沒有機會逆轉頹勢，資深媒體人黃光芹11日在網路節目中，訪問將代表國民黨參選南投縣縣長的立委許淑華，談到顏家、民進黨、以及對自己將參選心情，暢談降近一個小時，許淑華也難得說出重話，指出國民黨現在談2024是癡心妄想。

許淑華在節目中表示，接連幾次選舉，確實讓人民看到選舉的無情，不管是不對等、不符合比例的媒體露出，政論節目24小時不斷轟炸，都已經可以預想到2022年民進黨打選戰的狠勁，沒有最狠只有更狠，基本上已經超出選舉應該有的基本限度，像是祖墳這件事情，對顏家這種傳統的家庭，是很受傷的。

黃光芹認為，接連幾次選舉國民黨主席朱立倫要負很大責任，戰場就擺在那邊還不打，還把戰敗界定成「過去的框架」，真的看不下去；許淑華則說，國民黨過去都太過保守，民進黨是直接跟公民團體對著幹，但國民黨還在選擇如何尊重配合，遲遲不敢有新的作為，但是國民黨這樣表現，民進黨就會不敢打你嗎？

許淑華說，國民黨現在談2024真的會被人家笑，黨很明顯沒有在這幾次選舉學到教訓，到現在還把2024寄望在民進黨做得不好，民眾就會投給國民黨，接連幾次公投議題都無關政黨，但民進黨都能操作成政黨對決，這應該是我們要去警惕的，如何跳脫防守的角度到2022年的應對，認為主席應該要有自己的想法。

許淑華被黃光芹問到接下來2022年選南投縣長，會不會擔心民進黨用同樣手段打擊她，許淑華表示，以顏家這次選舉來看，不管派誰都一樣，能夠把你的人格、基本盤等擊碎才是選戰的重點，能贏是最好，贏了還要預防讓你不能東山再起，但她強調她不畏戰，不會因為害怕標籤就不敢為。

許淑華說，自己不是書香門家，但對於自己的出身從來不覺得會減分，反而會加分，因為自己的成長背景，她每天都跟士農工商的朋友再一起，在南投從政20年，要求自己每次的選票都要比上一次高，也會讓民眾看到4年前的自己比4年後更好，這不是幸運是自己的努力，不須反駁，事實也會坦承面對，會展開全面備戰，打贏2022年選戰。