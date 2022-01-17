針對地制法在國會展開攻防，已宣布不選大新竹市長的林智堅17日砲轟國民黨，指國民黨版本，是不支持竹竹合併升格的，因為設了很多門檻，包括要議會、立法院同意，這都很荒謬，國民黨版本只是為了保證黑金及地方派系勢力繼續在竹竹盤根錯節而已。

針對地制法修法，國民黨立委陳玉珍指國民黨提的版本比較好一說，林智堅今天表示，國民黨其實從他去年9月提出竹竹合併倡議後，楊縣長第一時間不僅支持還說要修法，但國民黨在竹竹合併升格議題不斷轉彎，包括所謂竹竹苗、反對因人設事等。

到後來他宣布不參選，國民黨又口徑一致，每人都說支持竹竹合併，但是國民黨在立法院提出的版本，是不支持竹竹合併升格的版本，因為他們版本裡面設了很多門檻，包括一定要議會同意，也有版本要立法院同意，這都很荒謬，國民黨所提版本只是為了保證黑金及地方派系勢力繼續盤根錯節在竹竹。

林智堅也強調，他要提醒國民黨主席朱立倫，國人都在檢視他的態度，他應該要站在他的高度，前兩天他到新竹強調他支持合併升格，假設朱立倫也支持合併升格，現在立法院正在審查，最重要的就是時間，大家應該要理性溝通、實質討論，讓修法早日通過，讓竹竹合併升格早日完成。

他說，既然能快為什麼要慢，不要嘴巴說支持，結果都口是心非，身體是很誠實的，不管是提案或其他審查過程，透過程序不斷杯葛，國人都看在眼裡，希望朱主席不要成為竹竹合併升格歷史上的罪人。

此外，針對國民黨立委林為洲也表示，民進黨讓竹竹合併，「強摘的果實不甜」，應該要到2026年再升格一說。林智堅也表示，新竹地方上大家都知道、早有耳聞，去年年初林為洲已經公開說明「不排除來選新竹市長」想法，也和在地議員有聯合服務處。

事實上，林為洲提的「強摘的果實不甜」，他是認為這個果實只有他能採？因為他盤算2022選新竹市長，2026合併升格後他再選大新竹市長。

林智堅說，林為洲是新竹縣區域立委，應該要站在市民縣民共同期待的民意上，應該要協助推動竹竹合併升格，而不是口是心非，嘴巴說支持合併升格，所作所為都是在盤算自己的個人政治利益，這個會讓市民縣民看破手腳，會在下次選舉被民眾所檢驗。