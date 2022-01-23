揭蔡英文打「經國牌」背後目的 張亞中：利用小蔣打老蔣

蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區」啟用典禮時表示，蔣經國堅定保台立場，無疑是人民最大共識。孫文學校總校長張亞中指出，民進黨打經國牌的目的，是希望拿小蔣來打老蔣，並非發自內心尊重蔣經國，他更直言，蔡英文和陳水扁的功勞有比蔣中正、蔣經國更大嗎？並痛批促轉會擴權的行為十分狂妄，有如太上皇。

張亞中今天(23日)出席「善報蔣中正」活動受訪時表示，民進黨打經國牌有幾個目的，第一是把經國先生的偉大功業和思想做了一個裁減，就是強調蔣經國反共，但蔣經國反對台獨、主張台灣人也是中國人他們為何不提？蔣經國開放探親，是因為他說時代潮流在變，且蔣經國還開放黨禁、報禁；若蔣經國生活在這個時代，也會主張兩岸和平交流。而民進黨推崇蔣經國還有一個目的，就是希望拿小蔣來打老蔣，用意太明顯，不是發自內心尊敬蔣經國，只是在利用蔣經國。

張亞中認為，國民黨應該把蔣中正、蔣經國的功過講清楚，民進黨對蔣中正的認知有誤區，蔣經國有功勞，但沒有蔣中正的努力，哪會有蔣經國能繼承？蔣經國當時主張反共，但後來也開放黨禁、報禁，國民黨不可迴避兩蔣的議題，有責任弄清楚。

張亞中更質疑，促轉會的權力似乎比蔡總統還大？說七海園區不能掛蔣經國的名字，「促轉會是太上皇機構？」促轉會對擴大自己的權力，已經到狂妄的地步。台灣社會是良善的社會，蔣經國對台貢獻是毫無疑問的，「蔡英文總統，你的功勞有比蔣經國、蔣中正更大嗎？陳水扁，你的功勞有比蔣經國、蔣中正更大嗎？」如果你們的功勞比不過別人，憑什麼去拆人家的銅像？