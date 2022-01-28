民進黨2024大選誰能出線？前扁辦主任陳淞山今天指出，桃園市長鄭文燦因疫情不斷爆發以及未能接任閣揆情勢下，已難與賴清德相抗衡；賴清德一直積極努力創造機會，提高聲勢。在如此微妙的發展下，行政院長蘇貞昌就自然成為賴清德與鄭文燦角力的平衡槓桿。

陳淞山在《美麗島電子報》撰文分析，蔡英文黨內布局，看起來有兩套可能的做法，其一就是今年6、7月之間換閣揆，由鄭文燦順勢接任並與賴清德相抗衡，其二就是讓蘇貞昌做到明年1月，讓他更有機會當仁不讓參與2024黨內初選，而這兩種情勢的發展大概機率各半，基本上還要看鄭文燦的聲勢未來的變化以及民進黨年底地方選舉的成績而定。

陳淞山認為，蔡英文絕對是賴清德選大位的障礙，她的手上擁有太多籌碼、資源可以阻撓賴清德，讓賴清德因此陷入苦戰，這也是鄭文燦至今還能與賴清德一搏的機會。在如此微妙的情勢下，蘇貞昌就成為蔡英文的籌碼與運用工具，同時也是賴清德與鄭文燦角力的平衡槓桿。

陳淞山直言，這些發展對蔡英文都有利。因為，賴清德、蘇貞昌與鄭文燦恐怖平衡的結果，蔡英文就不會提早跛腳，他們三人及黨內各大派系要角也不敢不「尊蔡」，這無疑就是蔡英文大權在握全面主控的局面，縱使外界對她有各種責難批評或質疑，她也完全牢牢地控制住民進黨未來好幾年的走向與人事權！

陳淞山強調，蔡英文不只進化成「2．0版」，未來只要民進黨能夠繼續執政下去，而且不論賴清德、蘇貞昌或鄭文燦來接班都能夠繼續「尊蔡」，她就可以操控主宰民進黨及台灣走向與發展，又何必那麼在意誰來接班呢？屆時，或許真正「3．0版的蔡英文」可能就不是那個大家所熟悉的「小英」了！