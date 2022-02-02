副總統賴清德率團出席宏都拉斯總統卡蕬楚1月27日的就職典禮，先過境美國洛杉磯，返程於舊金山停留一晚後，並與多位美國聯邦眾議院議長裴洛西等政要視訊會談。前民進黨立委林濁水卻認為，和無邦交國外交無論待遇怎樣改善，其實都是過境「不」禮遇，還是不應該敲鑼打鼓搞內宣。

林濁水2日在臉書坦言，和無邦交國外交，不管總統、副總統得到的待遇怎樣改善，在可見的未來，將仍然很委屈，例如所有的過境禮遇，其實都是過境「不」禮遇，有改善固然是好事，但是畢竟和正常還很有距離，還是不應該敲鑼打鼓搞內宣。

網友回應說，「你們民進黨搞內宣很強，塑造新的綠營共主，洗黨內綠粉用，兼洗台灣很多年輕人用」、「無所謂吧！」、「已經很難得了，繼續加油」、「台灣在國際的困境，在外交場合就要多跟他國政要互動，不用講什麼搞內宣」、「公開透明是好的」、「台灣已經是世界的台灣，台灣護國神山全世界都要來朝拜」。

賴清德1月27日出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮時，向美國副總統賀錦麗自我介紹，部分台灣媒體則形容是「外交突破」；但是過境洛杉磯時，賴清德和美國國會議員視訊，並沒有重量級人物參與。回程過境舊金山，才與美國聯邦眾議院議長裴洛西視頻會談。