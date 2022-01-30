美國副總統賀錦麗在臉書貼出的照片，賴清德並未出現在照片中。（取自賀錦麗臉書）

副總統賴清德28日以特使身分出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，兩人寒喧致意約30秒。不過，賀錦麗在臉書釋出的照片，並未顯示同框賴清德。學者湯紹成認為，美國是採取戰略模糊政策，對美國來講，是最有利的一個狀況。

副總統賴清德28日以特使身分出席我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，兩人寒喧致意約30秒，這是台美副元首首次在國際場合自然互動。賴清德告訴台灣隨團媒體，他代表台灣，向賀錦麗感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，也自然地彼此問候，他深刻感受賀錦麗非常大器，且親切自然。

賴清德與賀錦麗都坐在第一排貴賓席，賴清德主動向前搭話，而賀錦麗則微微點頭認同。典禮座位的安排，賴清德、賀錦麗也與哥斯大黎加總統奎沙達及西班牙國王菲利普六世相近，西班牙王室官方網站影片可看到菲利普六世與賴清德點頭示意。

而根據總統府釋出的照片顯示，副總統賴清德出席典禮時，站在美國副總統賀錦麗左手邊，並且有短暫的交談。

不過，美國副總統賀錦麗在臉書所貼出的照片，賀錦麗左手邊只有一雙手，賴清德並未出現在照片之中。

根據《TVBS》報導，政大國際關係所兼任教授湯紹成認為，美國要對台灣交代，可是又不願意得罪北京，因此採取戰略模糊。對美國來講，是最有利的一個狀況。