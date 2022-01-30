《鄭亦真辣晚報》

副總統賴清德出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，兩人寒暄致意約30秒。根據外電報導，兩人簡短談到美台在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。針對賴清德和賀錦麗互動約30秒，東華大學教授施正鋒對此表示，那就叫「棒棒糖外交」。

施正鋒29日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，尼加拉瓜、宏都拉斯是香蕉共和國，是生產香蕉的地方，是美國的後院；美國看起來像是「良霸」，不會跟你要租借地或是殖民地，除了菲律賓以外，只要門戶開放等等，這是它的勢力範圍。那台灣到底是什麼？

施正鋒回憶，他不想潑賴清德冷水，賀錦麗當時在美國總統大選之所以會出線，是民主黨內部的妥協，賀錦麗大概沒有所謂的外交決定力，不出差錯就行。若真要講在國際舞台上的影響，多年前他跟呂秀蓮前往巴拉圭參加總統就職典禮時，在宴會上，呂秀蓮跟古巴強人卡斯楚就交談了很久，並不是30秒。後來卡斯楚在聯合國上還特別提到台灣的處境跟古巴是一樣的。

施正鋒指出，川普政府時代對台軍售就有11次，我們跟美國買那麼多東西，怎麼那麼小家子氣？同時，施正鋒也不認為大陸對這件事會很生氣，就是先跟美國打個招呼。至於賴清德這次和賀錦麗的互動，就叫「棒棒糖外交」，但沒想到賴清德會滿意這件事，原來民進黨政府的「獨立」就是這樣子而已。