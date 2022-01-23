民進黨立院黨團總召柯建銘 (吳家豪攝)

民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，外界專注的酒駕修法，以及《產創條例》、私校退場機制，還有最重要的今年度中央政府總預算案，原則上最晚會在周二前完成，臨時會結束前都會處理完畢。

司法法制委員會在1月21日初審通過《刑法》185-3條修正草案，將酒駕未肇事刑度從2年增為3年，併科罰金提高到最高30萬。酒駕再犯，以致人於死者，增加「得併科最高300萬罰金」，最重可處無期徒刑。

柯建銘指出，酒駕刑責，當中涉及到《道路交通管理處罰條例》以及《刑法》185-3條修法。《道交條例》比較單純，改一下就好，而《刑法》185-3條的修法，在委員會也都協調好了，臨時會結束前，應該會三讀通過。

柯建銘表示，《產創條例》、《私校退場》等等法案比較單純，國民黨屆時若不出席就直接通過，要出席就直接表決，總預算案的部分，禮拜一朝野協商，禮拜二表決，原則上會在周二前完成，法案跟預算案，在臨時會結束前，都會處理完畢。

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