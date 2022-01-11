中央流行疫情指揮中心昨（10日）宣布，新增新冠肺炎6例本土及26例境外移入病例，本土個案初步研判與桃機疫情有關，疫情再度升溫，讓民眾人心惶惶，女星王思平就爆料日前搭計程車時，司機透露在開防疫計程車的朋友，載到確診者卻被政府單位告知「沒症狀就不用採檢」，防疫流程疑似出現漏洞。

王思平instagram限動爆料日前跟媽媽在計程車上聊到疫情升溫時，司機便表示自己有朋友在開防疫計程車，結果載到乘客不僅是確診病患，還一路載到高雄，事後這位防疫計程車司機詢問政府相關單位「是否需要採檢」，沒想到竟得到「你有症狀嗎？沒有就不用」的答覆，讓他相當傻眼。

王思平曝防疫計程車載到確診者卻得到「沒症狀免採檢」的答覆。（jennawang525 IG）

而這位防疫計程車司機，之後不僅沒有接受採檢，到現在還是持續載客，眼見防疫流程疑似出現漏洞，讓王思平語重心長表示：「嗯…這個過年，大家保重吧」，對此，有不少網友表示：「希望去年三級警戒的噩夢不要再次歷史重演一次」。

隨著國內疫情升溫，桃園機場出現群聚案例，交通部為了防止境外移入個案成為破口，禁止防疫計程車載一般客，23日前每天每車補助新台幣3500元，一旦查獲違規將追回補助，並取消排班資格，台北市長柯文哲則表示有逐步加升二級警戒，若一周10個不明感染源，就達到三級警戒。

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