兒童新樂園出現確診者足跡，台北捷運公司17日表示，已立即完成園區專案清消作業，另配合防疫規定，園區內室內美食街從1月17日起暫停開放3天，敬請旅客見諒並安心。

北捷指出，兒童新樂園16日晚間接獲相關單位通知有確診者足跡，立即安排結束營運後，進行全園專案清消，並已將可能接觸人員造冊提供相關單位通知篩檢外，其餘相關服務人員亦將一併造冊列管自主健康管理。

北捷說明，因應瞬息萬變的疫情，兒童新樂園遊樂設施比照北捷持續全時清消，除營運前後實施清消外，在營運時段亦比照捷運場站每2小時清消1次，入園旅客採實聯制並加強全面量測體溫、全程戴口罩等防疫措施，同時婉拒發燒者（額溫高於37.5度）入場；至於美食街用餐區採梅花座、設防疫隔板，持續宣導不特定對象應維持社交距離或使用具有隔板之座位飲食，兒樂服務人員每日均實施量測體溫及實施健康監測。

北捷呼籲，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街、貓空纜車、小巨蛋場館及兒童新樂園等，請務必全程佩戴口罩，違反規定者，最高罰鍰1萬5000元。也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

相關詳情可洽詢本公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站（https：／／www.metro.taipei／）。