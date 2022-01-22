新竹市政府22日與空調與醫院相關感控專家全面檢查市防疫旅館。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

因應疫情急速升溫，且鑑於農曆春節前，國人返鄉居家隔離需求遽增，防疫旅館入住人數將大量增加，為強化防疫旅館人員與設備完善，新竹市政府22日與空調與醫院相關感控專家全面檢查市防疫旅館，希望提供返國民眾安全居家檢疫或隔離環境。

昨天才剛上任的城銷處長林正光今天就馬不停蹄的全面檢查新竹市防疫旅館，他表示，有鑑於其他縣市發生防疫旅館疑似空調系統問題造成傳染情形，在中央單位邀請感染管制學會稽查竹市防疫旅館前，市府超前布署，先行邀集專家檢視防疫旅館，並依檢查後建議，請業者立即改善，以讓入住旅客安心住宿。

他指出，市府一直以來依照中央「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」稽察防疫旅館，去年11月起並加強要求各防疫旅館於空調設備加裝醫療級濾網，並落實房間清消時，所有濾網皆須浸泡漂白水確實消毒。

而此次是特別聘請空調專家針對空調系統的設計，檢查進風、排風的走向，檢查房間天花板上隱蔽部分是否確實隔間。

另感染管制部分則邀請醫院相關感控專家一同協助稽核，也針對房務人員檢視了穿脫防護衣及手套相關防疫手續，使各項工作細節更為確實，稽查結果相關建議皆於現場立即要求業者補足及改善。

林正光說，此次稽查邀請的專家，在各自的專業領域已有多年經驗，市府希望藉由專家多年的經驗，來給予防疫旅館稽查與指導，能更加完善防疫旅館的安全性，守住地方防疫。