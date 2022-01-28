巴西26日新增22萬4567例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，創下大流行以來單日最高紀錄，主因是變異株Omicron蔓延，讓第一線醫護人員疲於應付。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）加護病房部門主管斯泰因博克（Jaques Sztajnbok）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，Omicron使醫療系統處於危險之中。

斯泰因博克說，即使住院率低，但在很短期內出現大量病例確實有可能導致醫療系統危機或崩潰，「我們正以極大的關注和恐懼觀察患者住院治療情況的演變」。

雖然Omicron變異株患者病情嚴重的風險較低，但斯泰因博克表示，新變異株傳播速度之快前所未見，導致這波疫情幾乎同時席捲全球。

斯泰因博克說，出於發病機率原因，有些人雖已完整接種COVID-19疫苗，仍在感染新型冠狀病毒後需要住院，這些人主要是有合併症或較年長。

但斯泰因博克強調，未接種疫苗者住進加護病房的機率要高得多，如果100名未接種疫苗的加護病房患者接種疫苗，他們的住院率將降低85%。

聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院（Hospital Sírio-Libanês）感染管制專家道爾賓（Mirian Dal'Ben）說，在聖保羅觀察到的情況與在世界其他地區（例如英國和美國）看到的情況非常相似，大多數住院需要加護病房床位的患者是未接種疫苗的人或是對疫苗的反應減弱的合併症患者。

道爾賓說，雖然住院患者中也有已接種疫苗者，但人數少得多，他們的病情較輕，不需要住進加護病房，且復原較快。

此外，感染COVID-19請病假在家休息的醫療工作者人數增加，也是前所未有的情況，導致醫療系統開始缺人。

兩位專家都強調接種疫苗、遵守保持社交距離與戴口罩等衛生措施的重要性。他們認為，從公共衛生的角度來看，現在不是舉辦任何導致人群聚集的活動的時候。