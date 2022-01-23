因應春節外出人潮及國內本土疫情升溫，中市運動局啟動各戶外運動場域防疫清消作業。（台中市政府提供）

因應春節外出人潮及國內本土疫情升溫，台中市政府運動局長李昱叡表示，已啟動台中市各戶外運動場域防疫清消作業，目前已完成太平區祥順運動公園、太平區運動場、大里運動公園、潭子運動公園、北屯中興籃槌球場及石岡土牛運動公園等運動場域，也將規劃於春節連假前全面加強清潔與消毒噴灑，落實防疫工作。

李昱叡表示，台中運動場館及戶外運動場清潔維護與防疫工作並行不中斷，持續清潔維護並擴大消毒，包括路過頻率高的出入口及步道、座椅、遊具、體健設施，廁所也提高清消頻率；並要求維護團隊穿著工作防護衣、防毒面具、護目鏡及拋棄式手套，並以背負式噴灑裝置，搭配次氯酸鈉消毒液噴灑等標準作業程序，確保戶外運動場域完成清消。

李昱叡強調，配合中央流行疫情指揮中心公告，民眾從事室內外運動時全程須佩戴口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，也應佩戴口罩，防疫期間請市民落實防疫規範，共同守護彼此健康。