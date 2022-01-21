新冠肺炎疫情突破桃園國際機場後，近日再攻陷高雄港，因應國內疫情發展以及春節連續假期將至，交通部下令各運具與場站比照3級警戒標準執行清消作業，第一線人員執勤期間要確實依規定穿戴防疫裝備。

交通部王國材部長今日下午邀集路、海、空、雙鐵、觀光及郵政等單位召開擴大防疫會議，提醒各單位嚴陣以待，針對大眾運具及場域，比照3級警戒標準執行清消作業，尤其要注意執行細節。

郵局、機場、港埠、車站、高快速道路休息區、轉運站等大眾運輸場站及運具清潔消毒作業，清潔用具（如：抹布）以1次性製品不重複使用為原則。針對可能頻繁接觸旅客的機場商業服務設施人員、鐵公路列車長、服務員、駕駛員等，執勤期間要確實依規定穿戴防疫裝備；船員及機組員，持續要求須遵循相關防疫作業原則與計畫，落實執行各項防檢疫措施，並依規定實施居家檢疫或相關自主健康管理等措施。

因應高雄港區船舶維修人員登船從事維修而遭染疫，交通部表示，對未依規定登船者與未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，依《商港法》重罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰；提升登船人員防護設備所需包含口罩、面罩等規定，除應考慮工作特性外，更應考慮接觸風險因素，儘速與疫情指揮中心討論；另加強交通船載送登輪人員務必掃描QR code，並留實名資料，以供查核。

交通部也要求各運輸加嚴防疫措施：

一、軌道運輸：要求臺鐵局及台灣高鐵自1月22日至春節期間，在不干擾乘客前提下，加強長途列車出庫後之清消作業（如：扶手、廁所），於途中重點車站針對開門按鈕、廁所門把及座椅餐桌等重點區域增加清潔消毒次數。

二、國道客運：每個座位轉換乘客後要清理擦拭，中途停靠站加做1次清消，要求監理站偕同地方政府查核清消情形。

三、國道服務區：嚴格要求防疫車輛進入動線區域（含廁所）應全面落實區隔獨立，不與一般旅客混流，相關按鈕及扶手應加強清消，廁所使用後立即消毒。

四、各區郵局：除例行清消外，針對自助機具（含提款機）清消次數提升為每天上午2次、下午及晚上各1次。

五、國家風景區：加強清消頻率，針對高使用頻率區域或設施設備（如廁所）每日至少8次。

六、國際機場：自1月20日起增加印度及東南亞等短程航線入境旅客實施採檢，要求機場公司務必針對採檢候機室及旅客入境動線所接觸設施加強清消；另針對旅客使用手推車及電梯按鈕、旅客常接觸區域，務必落實清消細節。同時自1月21日起試辦「入境旅客搭乘防疫車隊零接觸」，入境旅客至乘車櫃台掃描乘車條碼後，即能自動列印乘車單，由機場工作人員交由車隊駕駛，杜絕入境客接觸機會，降低染疫風險。