台中市長盧秀燕27日特別到大里親子館視察館內防疫措施，並觀摩示範玩具的消毒流程，也發給家長小孩小紅包。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕27日特別到大里親子館視察館內防疫措施，並觀摩示範玩具的消毒流程，也與家長小孩一起製作應景的春聯和紙鞭炮。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕27日特別到大里親子館視察館內防疫措施，並觀摩示範玩具的消毒流程，也與家長小孩一起製作應景的春聯和紙鞭炮。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情升溫，全球兒童Omicron確診數激增，台中市長盧秀燕27日特別到大里親子館視察館內防疫措施，並觀摩示範玩具的消毒流程，盧秀燕指出，12歲以下的小朋友現在還不能夠打疫苗，且全世界已有嬰幼兒染疫，呼籲市民要加強幼童玩具的清潔消毒，中市有關嬰幼兒的公共場館，中市也已下令加強清消。

盧秀燕27日到大里親子館，觀摩教玩具消毒流程，隨後盧秀燕也戴上手套示範了一遍，強調消毒過程也適用居家清潔，盧秀燕說，每套收回來的教玩具都會經過兩道消毒，檢查完有沒有毀損或缺件後，首先用消毒水或酒精逐一擦拭，等教玩具靜置風乾後，開啟紫外線殺菌燈做第二次消毒，才會收納進玩具箱，如此使用更安心。

盧秀燕表示，因為台灣12歲以下的小朋友現在還不能夠打疫苗，我們也看到這波Omicron疫情，也造成很多嬰幼兒染疫，因此台中市政府針對公共空間中與嬰幼兒有關的場域中，我們已下令各單位加強清潔消毒，也呼籲台中市民利用大掃除時，加強幼童玩具的清潔消毒，也拜託民間如賣場、宮廟等小朋友可能去的地方，也要拜託大家加強清消。

盧秀燕隨後也與家長及小朋友們，一起製作應景的春聯和紙鞭炮等等，並發給親子們象徵吉利的橘子和口罩，提醒市民過年期間出遊走春不要忘記防疫，保護自己保護家人。

社會局表示，親子館遊戲空間在每日上、下午場結束後，都會清潔消毒；下班後再開啟紫外線殺菌燈，維護場域整潔。其他防疫具體措施，還包括入館民眾一律測量額溫、實聯制、手部消毒、戴口罩；電梯每日每隔一小時車廂內、外清潔消毒；郵件包裹於館外送貨處先進行消毒靜置後，再送進館內給各單位；大廳內禁止飲食、每日間隔1小時進行消毒等。